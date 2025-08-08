Octubre Rosa: Avanzan en agenda para concientizar sobre diagnóstico precoz de Cáncer de Mama

La Mesa Ejecutiva del programa provincial Córdoba Rosa, llevó adelante la primera reunión, con el objetivo de avanzar en el cronograma de actividades educativas, culturales, deportivas, solidarias e informativas para el próximo mes de octubre.

El encuentro del Foro Provincial de Concientización del Cáncer de Mama se desarrolló en Espacio Mujeres Tec, con la presencia de la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, y representantes de diferentes Ministerios del Gobierno provincial, del Poder Legislativo, de la Municipalidad de Córdoba y de los Polos de la Mujer de la ciudad de Córdoba y Río Cuarto.

Además, participaron autoridades y miembros de la Asociación de Oncólogos Córdoba (AOCC), Fundación Corazón de Mujer, Fundación Guapas, Fundación Oulton, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), Fundación Amazonas, Body & Life y ComuniCáncer Foundation, Asociación Proayuda al Departamento de Oncohematología de Córdoba (APRADOC), Fundación Resilientes por el Mundo, Sindicato de Amas de Casa (SACRA), entre otras.

El Programa Córdoba Rosa fue creado por el Gobierno de la Provincia en el año 2017, mediante la Ley N° 10.503, en consonancia con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.606, que declara a octubre como el mes nacional de concientización sobre el cáncer de mama.

De acuerdo a dicha normativa, la Autoridad de Aplicación trabajará activamente, junto a otras reparticiones provinciales con competencia en la materia, en el desarrollo de campañas sobre diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer de mama para todos los agentes dependientes del Estado Provincial.