Archivo de Córdoba ejecuta proyecto de conservación de material de Juzgados de Paz

En el marco de la convocatoria 2024 de Iberarchivos, el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba obtuvo financiamiento para ejecutar el proyecto integral de conservación y descripción archivística de una serie documental clave de la vida de localidades cordobesas.

Se trata de documentos producidos entre los años 1871 y 1925, en una serie conformada por 204 tomos de expedientes de los Juzgados de Paz Lego y Letrados del interior provincial.

Cabe destacar que se estima para los primeros meses del año próximo la culminación del proyecto para que todos los ciudadanos puedan acceder a los expedientes.

Este valioso conjunto documental da cuenta de la vida cotidiana, los vínculos sociales y las prácticas legales en el interior rural de Córdoba entre 1871 y 1925.

Se trata de los expedientes de los Juzgados de Paz Lego y Letrado, repartidos en 204 tomos encuadernados que reúnen causas judiciales y documentos de interés público, originados en más de 80 localidades y pedanías de la provincia.

La iniciativa contempla acciones específicas de diagnóstico, conservación preventiva, estabilización física y descripción detallada de cada expediente, con el objetivo de poner esta información al alcance de la ciudadanía a través de la página web del Archivo.

Memoria rural y justicia local

Estos documentos, que abarcan celebraciones de matrimonio civil, denuncias, transacciones, testamentos, poderes, elecciones, partidas de nacimiento y defunción, entre otros asuntos, permiten conocer en profundidad el funcionamiento de la Justicia de Paz como poder local durante un periodo clave del desarrollo institucional de la provincia.

Por tratarse de documentos de más de un siglo de antigüedad, muchos presentan signos de desgaste propios del paso del tiempo, como manchas, abrasiones o encuadernaciones deterioradas.

Si bien su estado general es estable, el proyecto contempla acciones preventivas para mejorar sus condiciones de consulta y garantizar su preservación a largo plazo.

De inventario a descripción integral

Actualmente, el único instrumento disponible para acceder a esta documentación es un inventario general por tomo, que indica localidad y fechas extremas.

El proyecto apunta a lograr una descripción más detallada y normalizada de cada expediente, consignando partes, causas, fechas y lugar, de acuerdo con estándares internacionales.

Esta información será de libre consulta en línea para la identificación del documento de interés, lo que representa un avance sustancial en términos de accesibilidad y servicio público.

Así, el ciudadano podrá posteriormente solicitar por correo el acceso a esa documentación puntual. Se estima que el proyecto concluya en ocho meses y quede disponible para los usuarios interesados.

Historias locales en documentos únicos, compromiso con la preservación y el acceso

Los expedientes de los Juzgados de Paz ofrecen una mirada singular sobre las relaciones sociales y los conflictos cotidianos en el mundo rural cordobés.

Desde abigeatos y fugas hasta contratos, tutorías y elecciones, estos documentos permiten reconstruir tramas locales que difícilmente se encuentran en otras fuentes.

El proyecto ha comenzado a ejecutarse gracias al subsidio otorgado por el Programa Iberoamericano de Archivos (Iberarchivos) y se enmarca en las políticas del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba de la Agencia Córdoba Cultura, orientadas a fortalecer la preservación, el acceso y la difusión del patrimonio documental.