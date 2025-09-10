Córdoba y un mes de septiembre pleno de actividades vinculadas al Senderismo

En septiembre, Córdoba vive el mes de senderismo con una grilla que reúne más de 90 actividades para disfrutar en diversos puntos de la geografía provincial.

Organizada por la Agencia Córdoba Turismo junto a distintos municipios, se trata de una propuesta para regocijarse con paisajes y recorridos atractivos.

Actualmente, la provincia cuenta con más de un centenar de senderos relevados y señalizados en distintos valles, y con más de 200 prestadores habilitados, lo que garantiza experiencias seguras y acompañadas.

Entre las propuestas de este año, se destacan recorridos en San Marcos Sierras, Embalse, Altas Cumbres y entre otros puntos de la provincia.

La Ley de Zona de Riesgo complementa este esquema, brindando seguridad a quienes se aventuran en recorridos más exigentes.

10 años del mes del senderismo en Córdoba

Este 2025 se cumplen 10 años de la propuesta, que busca promover esta actividad turística, deportiva y recreativa en toda la provincia.

Desde entonces, septiembre se convierte en un mes que reúne a municipios, comunas y prestadores de turismo alternativo y la Provincia en una propuesta colectiva.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, subrayó la importancia de esta actividad deportiva: “El senderismo se consolidó como un producto turístico clave para Córdoba, porque combina naturaleza, la identidad de cada rincón, con la actividad física y el disfrute”.

“Estos diez años muestran cómo, trabajando de manera conjunta con el sector público y privado, logramos que la provincia tenga senderos señalizados, seguros y disponibles para que toda la familia pueda disfrutarlos durante todo el año”, concluyó.

Se trata de una actividad sin grandes dificultades técnicas, ideal para todas las edades, que en Córdoba tiene raíces profundas.

Sus orígenes se remontan a figuras como el Santo Cura Brochero, que cruzaba las sierras para unir pueblos, los religiosos que ascendían al Champaquí en busca de retiros espirituales o los primeros escaladores que, con clavos de madera y pulóveres de lana, abrían rutas hacia las cumbres.

En el presente, estos caminos se han transformado en senderos turísticos, señalizados y adaptados, que permiten disfrutar de la naturaleza todo el año, a la vez que rescatan un patrimonio cultural e histórico único.

Cada recorrido invita no solo a admirar paisajes, sino también a reconocer los senderos como parte del patrimonio natural y cultural de Córdoba, reforzando el sentido de pertenencia.

Grilla de actividades

Durante este mes, se puede consultar con más detalle todas las propuestas que se desarrollan, cabe destacar que algunas actividades requieren del pago de una tarifa, mientras que otras son gratuitas.