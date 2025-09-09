Juegos Nacionales de Adultos Mayores, contó con delegación cordobesa

La capital salteña se convirtió en el epicentro del deporte y la integración social a través de la realización de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, una competencia que reunió durante la primera semana de septiembre a representantes de todo el país en disciplinas que combinaron salud, recreación y espíritu competitivo.

En esta nueva edición, hubo participación de más de mil personas entre deportistas, entrenadores y acompañantes de todas las provincias. Córdoba viajó con una delegación de 55 personas para dejar su huella tanto en las canchas como en las actividades culturales.

El Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, acompañó la preparación y el viaje de los adultos mayores, remarcando el valor de estas iniciativas para la inclusión social.

Córdoba, la provincia con más medallas del país

En cuanto a los resultados, Córdoba finalizó en la quinta posición de la tabla general, pero fue la provincia que más medallas sumó, con un total de seis preseas: dos de oro y cuatro de bronce.

El equipo provincial obtuvo el oro en newcom, disciplina en la que reafirmó su liderazgo, ya que es la tercera vez consecutiva que se consagra campeón en estos juegos.

La segunda dorada llegó en orientación femenino, donde también se obtuvo una medalla de bronce, mientras que en orientación mixto se sumó otra presea de bronce, consolidando una excelente actuación en esta disciplina.

El tenis de mesa también aportó al medallero con dos medallas de bronce, una en la modalidad femenina y otra en la categoría mixta.

Otras disciplinas en las que participaron los adultos mayores fueron: pádel, tejo, ajedrez, sapo, circuito de habilidades motrices, truco y tenis.

Más allá del podio: una experiencia que deja huella

Córdoba tuvo una participación activa en la Fiesta Retro, un evento que reunió a todas las provincias en una jornada de celebración y camaradería. Durante esta actividad se entregó la Copa Juego Limpio, que por votación de los delegados fue otorgada a la provincia anfitriona, como reconocimiento a su espíritu deportivo y hospitalidad.

“Estos Juegos demuestran que el deporte es una herramienta valiosa en todas las etapas de la vida. Más allá de los resultados, lo que se vivió en Salta fue una verdadera fiesta de integración y un ejemplo de cómo el deporte transforma”, expresó Federico Laje, director de Deporte Social y Comunitario de la Agencia Córdoba Deportes.

La Provincia tuvo una destacada actuación, pero el verdadero logro se reflejó en la energía, la unión y la alegría porque la participación fue mucho más allá de los resultados: la oportunidad de promover un envejecimiento activo, reforzar vínculos sociales y representar a la provincia con orgullo.