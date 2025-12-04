Archivo Municipal: Presentaron 2° edición de Revista «Trama y Memoria»

Con la presentación de la segunda edición de la Revista “Trama y Memoria”, el Archivo Histórico Municipal celebró su 21° aniversario.

Además, se llevó a cabo el cierre del Proyecto “Preservación de la Lengua Piemontesa”, desarrollado en conjunto con la Asociación Familia Piemontesa de Brinkmann con el objetivo poner en valor la lengua y la memoria cultural de una comunidad que forma parte esencial de las raíces de la ciudad y durante el acto se destacó el trabajo del profesor Ronal Comba en este proyecto.

_Trama y Memoria_

La segunda edición de la revista aborda distintas temáticas de la identidad local, la historia de la familia de Julio Brinkmann, el desarrollo de las industrias de la ciudad, la evolución de las comunicaciones y un repaso por los intendentes que marcaron el crecimiento de Brinkmann en estos cien años de vida municipal.

Desde el Gobierno de la Ciudad acompañaron autoridades encabezadas por el Intendente Mauricio Actis y la presidente del Concejo Deliberante Ivana Dalmazzo.