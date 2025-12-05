Con diversas actividades conmemoran el centenario del primer Gobierno Municipal

Continúan las actividades en el marco de los 100 años del primer gobierno municipal de Brinkmann.

Autoridades encabezadas por el Intendente Mauricio Actis realizaron el descubrimiento de dos placas recordatorias a ex intendentes fallecidos en el cementerio «Romildo Curiotti».

Una placa está ubicada en la portada de ingreso al cementerio, mientras que la otra se encuentra en el panteón donde descansan los restos de Agustín Zampol, primer intendente municipal.

En tanto el día jueves frente al edificio municipal, se realizó el acto central de esta conmemoración.