Arqueros Juveniles de Bertossi participaron de la Copa Argentina Juvenil en Villa María

El domingo pasado, cinco arqueros juveniles del club participaron de la COPA ARGENTINA JUVENIL organizada por la Escuela de arquería de Villa María, obteniendo los siguientes resultados:

Yanel Simonelli, 5to puesto en la categoría Jóvenes Promesas Recurvo sub 15 a 20m.

Federico Catelli medalla de bronce tercer puesto en categoría Jóvenes Promesas Raso sub18 a 20m.

Anahí Garrone medalla de Plata 2do puesto en categoría Jóvenes Promesas Raso sub18.

Mateo Gaido medalla de plata 2do puesto en categoría Jóvenes Promesas Recurvo sub 15 a 20m.

Valentín Quiroga medalla de plata 2do puesto en categoría Jóvenes Promesas Recurvo sub 18 a 30m