Buen cierre para el Basquet Formativo de San Jorge por la Liga Provincial de Desarrollo

Este lunes, los chicos de la categoría U13 del Basquet Fromativo de San Jorge, disputaron la última fecha del triangular de la Liga Provincial de Desarrollo, esta vez en Las Perdices, y lo hicieron con dos contundentes victorias.

Los resultados de la jornada:

9 de Julio (LP) 31 – San Jorge 121

Manuel Giordano fue el goleador del encuentro con 23 puntos.

Bell 15 – San Jorge 89

Manuel Borre se destacó como máximo anotador, con 15 puntos.

Qué sigue? Ahora, los chicos deberán esperar la definición de los próximos clasificados para conocer los cruces de la siguiente instancia de la competencia.

¡Felicitaciones a todo el equipo por el gran cierre de esta fase!