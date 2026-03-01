Asamblea de la UEPC decidió «provincializar paro lanzado por CETERA» para este lunes 2 de marzo

La Asamblea Provincial de Delegadas y Delegados Departamentales de UEPC, reunida este viernes 27 de febrero, resolvió por mayoría:

– Provincializar el paro lanzado por CTERA para este lunes 2 de marzo debido a que la totalidad de las delegaciones departamentales traía mandato de no aceptación a la propuesta salarial del gobierno de Córdoba por considerarla insuficiente.

– Debido a la imposibilidad de continuar sesionando de manera legítima y democrática pasar la Asamblea Provincial a un cuarto intermedio para el martes 3 de marzo para discutir la propuesta salarial del Gobierno de Córdoba.

Con respecto a la situación de las y los compañeros de Jornada Extendida, en el marco de la moción aprobada por amplia mayoría, informamos que el Ministerio de Educación se encuentra habilitando la carga de los MAB de las y los docentes de Jornada Extendida, conforme a la Resolución N° 379/11.

Este avance es resultado de la organización, la participación y la lucha colectiva en defensa de los derechos laborales.

La Asamblea sesionó en homenaje a los compañeros Carlos Bustos de la Delegación Minas, y la compañera Estela Funes, de la Delegación de la Delegación Unión recientemente fallecidos.