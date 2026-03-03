Estremecedor hecho en Morteros: Aprehenden a un hombre por agresiones y amenazas

A raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 se comisiona personal policial a un negocio ubicado en intersección de calles Ayacucho y Mariano Moreno donde se procede a la aprehensión de un hombre de 38 años de edad.

El mismo habría ingresado al lugar y agredió físicamente al propietario un hombre de 61 años de edad a quien le provocó lesiones en la cabeza.

Se solicitó el servicio de emergencia SEM quién asiste y traslada al hombre herido hasta el hospital local donde le realizan suturas por un corte en cuero cabelludo.

El aprehendido fue trasladado a la alcaldía de la comisaría local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.