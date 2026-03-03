Concretaron desde Cruz del Eje embarque aéreo de granadas con destino a los Países Bajos

En un nuevo paso hacia la consolidación de la logística exportadora provincial, partió el primer embarque aéreo de granadas frescas cultivadas en Cruz del Eje con destino a Rotterdam, Países Bajos desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

Esta operación marca un hito para la diversificación de las exportaciones frutihortícolas cordobesas, ampliando mercados y fortaleciendo la inserción internacional de la producción provincial.

La carga fue transportada por Air Europa, en un vuelo con escala en Madrid, desde donde continuará su trayecto hacia Rotterdam. Se trata de cinco pallets con un total de 620 cajas, exportadas por la firma Estancia La Paz S.A.

En este marco, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó el trabajo de las aerolíneas y comentó: “Esto es posible también gracias a la incorporación de la línea aérea que se ha instalado nuevamente con vuelos desde Córdoba a Europa, que nos permite realmente generar este tipo de posibilidades de carga”.

Seguidamente expresó: “La instalación de la cámara de frío junto al sector privado fue importante, con esta articulación fue posible que se den las condiciones para las exportaciones. Estamos muy contentos los cordobeses de seguir vendiendo nuestros productos al mundo, abriendo nuevos mercados”.



Cabe destacar el trabajo en conjunto del Gobierno de la Provincia con la Agencia ProCórdoba para adquirir la cámara de frío que permite a los productores exportar vía aérea.

Desde la firma indicaron que la proyección para esta campaña es sostener embarques en todos los vuelos de Air Europa, lo que permitirá garantizar continuidad logística, mayor previsibilidad comercial y crecimiento en volumen exportado.

Además de esta operatoria aérea, la empresa desarrolla envíos marítimos desde Buenos Aires a Rusia y Londres; y desde Chile hacia California, consolidando una estrategia comercial global. Asimismo, exporta vía terrestre a San Pablo, Brasil, ampliando la presencia en el mercado regional.

Este primer envío aéreo de granadas ratifica el potencial productivo y logístico de Córdoba, sumando competitividad a las economías regionales y consolidando al aeropuerto como un nodo clave para el comercio exterior argentino.