Comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición del SuperOfertón 2026, el evento provincial de comercio electrónico que se desarrollará del 9 al 13 de marzo y que este año alcanzó un récord histórico de participación.

Con más de 500 comercios inscriptos de 67 localidades, la iniciativa se consolida como uno de los principales eventos de e-commerce del interior del país.

En esta edición, más de 15 mil productos estarán disponibles con promociones especiales, ofertas exclusivas y opciones de financiación, impulsando el crecimiento de las ventas digitales en toda la provincia.

El evento es organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Producción, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de fortalecer la competitividad del entramado comercial cordobés y posicionar a Córdoba como un polo estratégico de comercio electrónico a nivel nacional.

Amplia participación territorial

En esta edición, se inscribieron 507 comercios, de los cuales

304 pertenecen a Córdoba Capital (59,96%).

203 corresponden a localidades del interior provincial (40,04%).

La diversidad de rubros participantes —entre ellos indumentaria y accesorios, calzado, tecnología, electrodomésticos, hogar y muebles, construcción, herramientas, turismo, supermercados y delivery, deportes, farmacia y belleza, bebés y niños, agro, servicios y otros— consolida al SuperOfertón como una plataforma integral para el consumo digital.

Plataforma centralizada y fortalecimiento digital

SuperOfertón contará con una plataforma web centralizada que funcionará como vidriera digital de los comercios adheridos.

Las transacciones se realizarán en los sitios oficiales de cada empresa, favoreciendo la experiencia de compra y potenciando la visibilidad de los negocios cordobeses.

En el marco del programa, durante febrero se desarrollaron instancias de capacitación orientadas a fortalecer la gestión digital de los comercios participantes.

Los encuentros abordaron contenidos vinculados a preparación para el evento, carga de productos, optimización logística, estrategias de venta online y posicionamiento SEO, con el objetivo de profesionalizar la gestión comercial y maximizar resultados.

Sitio oficial: https://superoferton.com.ar/

De esta manera, el Gobierno de Córdoba continúa promoviendo herramientas concretas para ampliar mercados, fortalecer nuevos canales de comercialización y acompañar el crecimiento del sector productivo provincial.