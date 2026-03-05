Por precipitaciones, dispusieron descargas controladas de aguas en diferentes diques

El Gobierno de la Provincia informó que, en función de las precipitaciones registradas en la cuenca alta del río Ctalamochita y de acuerdo a los niveles actuales del sistema de embalses, se dispusieron nuevas descargas controladas de agua en distintos diques de la provincia.

En ese marco, desde las 14 horas de hoy el dique Compensador Piedras Moras descargará un caudal de 40 metros cúbicos por segundo (m³/s) hacia aguas abajo.

La decisión se adopta considerando tanto las lluvias registradas en la cuenca como los pronósticos meteorológicos previstos para los próximos días, con el objetivo de regular el sistema de embalses y administrar los niveles de los diques.

De igual manera, y por las mismas condiciones hidrológicas, a las 14 horas se realizará la apertura de la compuerta de pie de dique del Compensador de Boca de Río, perteneciente al sistema del dique La Viña, con un caudal total descargado de 2,5 m³/s hacia aguas abajo en el río de los Sauces.

Asimismo, se informa que en las próximas horas el dique Los Molinos alcanzará el nivel de vertedero, como consecuencia del aumento del volumen de agua producto de las precipitaciones registradas en su cuenca.

Las autoridades provinciales mantienen el monitoreo permanente del sistema hídrico y recomiendan precaución en sectores ribereños y zonas cercanas a los cursos de agua.