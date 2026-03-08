Espacio Illia de la Caja de Jubilaciones abre inscripciones para cursos virtuales gratuitos

El Illia Espacio Recreativo y Cultural de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba abre la inscripción a su propuesta de cursos virtuales gratuitos destinados a personas mayores de toda la provincia.

Se trata de una iniciativa pensada para promover espacios de socialización, recreación y aprendizaje, a través de un formato virtual y sincrónico, que permite la participación desde distintos puntos del territorio provincial.

Actualmente, la oferta incluye más de 80 cursos virtuales, con una amplia variedad de temáticas, entre ellas:

● Idiomas

● Movimiento y actividad física

● Uso del celular

● Computación

● Redes sociales

● Arte y manualidades

● Desarrollo personal y holístico

● Música y expresión artística

● Oficios

● Escritura y lectura

● Y muchas propuestas más

Los cursos se dictan de manera sincrónica a través de Google Meet, lo que significa que cada taller tiene un día y horario fijo y se desarrolla con encuentros en tiempo real entre docentes y participantes.

La duración de los cursos se extiende de marzo a noviembre de 2026.

Requisitos para participar

● Tener 55 años o más

● Contar con una cuenta de Ciudadano Digital (CiDi)

Cada persona podrá inscribirse en un (1) curso virtual.

Inscripciones

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 31 de marzo inclusive.

Para conocer la grilla completa de cursos y realizar la inscripción, las personas interesadas deben ingresar al sitio web de El Illia: https://elillia.cba.gov.ar/Portal/Cursos

Más información

Teléfono: 3518 08-2187

Correo electrónico: elillia@cjprcba.org