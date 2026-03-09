Lo lamentable del fin de semana: Una joven víctima, dejó como saldo un choque frontal sobre Ruta 1

Ocurrió en la mañana del sábado, cuando por causas a establecer, dos automóviles (un Astra y un Renault 19) chocaron frontalmente,

La víctima que se conducía en el Renault 19, era oriundo de Colonia Vignaud; fue identificado como Mauro Correa de 29 años de dad.

El conductor del Astra sufrió fractura de fémur, reside en Suardi y, tras una primera atención en el Hospital Sauret de Morteros, fue derivado a un mosocomio de Santa Fe.

El fatal accidente ocurrió en la mañana del pasado sábado, en el kilómetro 24 de la Ruta 1, entre Brinkmann y la arteria que conduce a Colonia Vignaud.

Una lamentable noticia que enlutó a la región.