Aspirantes a Suboficiales de Córdoba se capacitan en cuidado ambiental

La Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, lleva adelante un ciclo de capacitación en materia de control y fiscalización ambiental destinado a más de 650 aspirantes de tercer año de la Escuela de Suboficiales de la Policía de la Provincia.

La propuesta surgió a partir de un acuerdo de trabajo conjunto entre Policía Ambiental y la Escuela de Suboficiales, con el objetivo de fortalecer la articulación entre ambas instituciones y brindar a los futuros agentes herramientas técnicas y legales para intervenir en procedimientos territoriales que requieran conocimientos específicos en materia ambiental e hídrica.

“Estos aspirantes, que se encuentran en su último año de formación como suboficiales, en poco tiempo estarán presentes en las distintas fuerzas de la Policía recorriendo el territorio. Por eso, complementar su formación con conocimientos ambientales es muy significativo”, destacó el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo.

Formación teórica y práctica

Cada jornada se desarrolla bajo la modalidad de taller y combina una instancia teórica con ejercicios prácticos.

La capacitación contempla cuatro módulos: introducción a Policía Ambiental; competencias y funciones; normativa ambiental; procedimiento y herramientas; y “Entre verdes y azules”, un espacio destinado a abordar las diferencias y similitudes entre las reparticiones.

Durante la segunda parte de la jornada, los aspirantes deben resolver situaciones prácticas a partir de casos simulados basados en situaciones reales, con consignas específicas sobre los roles y tareas que intervienen en cada procedimiento.

De esta manera, la propuesta permite que los futuros suboficiales conozcan las competencias de Policía Ambiental y las herramientas disponibles para articular acciones y operativos conjuntos destinados a la protección del ambiente y los recursos naturales.

La subsecretaria de Policía Ambiental, María Belén Blanda, explicó que el cronograma comprende los anexos de la Escuela de Suboficiales que cuentan con alumnos de tercer año y señaló que existe la posibilidad de extender la iniciativa a otras sedes en una nueva edición.

“Hasta el momento ya dictamos tres formaciones. La primera capacitación la realizamos en Río Cuarto, luego fuimos a Valle Hermoso y Jesús María.

El próximo mes visitaremos Villa Dolores y Río Tercero, y prevemos finalizar en noviembre con San Francisco, Bell Ville y Capital, logrando que más de 650 aspirantes de tercer año de la Escuela de Suboficiales de la Provincia hayan recibido una formación ambiental”, detalló Blanda.

Las jornadas están a cargo de personal de las áreas de inspectores y legales de Policía Ambiental y son coordinadas con las autoridades de la Escuela de Suboficiales. A través de esta articulación, la Provincia busca fortalecer el conocimiento de los procedimientos ambientales y mejorar la coordinación entre los agentes policiales y los equipos especializados en control y fiscalización.