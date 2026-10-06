La Provincia avanza en plan integral de reposición e instalación de señales de tránsito

Con el objetivo de garantizar una transitabilidad más segura, reducir los índices de siniestralidad vial y ofrecer caminos más previsibles para los conductores, la Provincia avanza con un plan integral de reposición e instalación de señales de tránsito en rutas provinciales de todo el territorio cordobés.

Actualmente, los trabajos presentan un 60 por ciento de avance y se concentran en la reposición y colocación de cartelería vial en distintos puntos de la red provincial. Las tareas permiten recuperar señales que fueron dañadas, sustraídas o afectadas por las condiciones climáticas, además de incorporar nueva señalización donde resulta necesario.

Para que el sistema siga cumpliendo su función a lo largo del tiempo, es necesario ejecutar trabajos de limpieza de vegetación que obstruya la lectura de los carteles verticales; renovación de la pintura vial horizontal, que sufre desgaste constante por la fricción de los neumáticos; y reemplazo de la cartelería dañada por choques, vandalismo o inclemencias del tiempo.

El plan se desarrolla en 5.600 kilómetros de rutas provinciales, distribuidos en todos los departamentos de la provincia. Las tareas contemplan:

Señalización vertical.

Demarcación horizontal con pinturas en frío, caliente y/o extrusión.

Provisión y colocación de tachas reflectivas para complementar la señalización.

Provisión y colocación de mojones kilométricos.

Provisión y colocación de defensas metálicas.

Desmalezado de banquinas.

Estas tareas forman parte de un programa continuo de mantenimiento vial que busca no solo optimizar la conectividad y la logística productiva de la zona, sino fundamentalmente cuidar la vida de cada usuario que circula por la red vial.

El plan es ejecutado por la Dirección de Vialidad, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.