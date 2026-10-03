Webinars 2026: Presentan ciclo sobre Inteligencia Artificial en Clave Humana

El Ministerio de Educación, en convenio con la Fundación Bunge y Born y en el marco del Proyecto Futurizaje, presenta el Ciclo de Webinars 2026: Inteligencia Artificial en Clave Humana.

La iniciativa, gestionada específicamente a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, está orientada a acompañar la formación continua de los docentes de Educación Secundaria de todas las modalidades, ofreciendo un espacio de reflexión y aprendizaje práctico sobre el impacto y los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA) en las instituciones educativas.

La inscripción, gratuita, se realiza a través del siguiente enlace: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/RedProvincial/Capacitacion/cursos-me.php.

El trayecto formativo estará a cargo de destacados investigadores y docentes de la Argentina en las áreas de filosofía, ética y tecnología, y contempla una modalidad híbrida (sincrónica y asincrónica) estructurada a lo largo de cuatro encuentros virtuales de 90 minutos de duración cada uno.

Los encuentros sincrónicos se desarrollarán todos los días jueves del mes de octubre, en el horario de 18:00 a 19:30 horas:

1º Webinar | Jueves 8 de octubre | 18:00 a 19:30 hs:

¿Es inteligente la IA? — A cargo de Diana Pérez.

2º Webinar | Jueves 15 de octubre | 18:00 a 19:30 hs:

Desafíos éticos de la Inteligencia Artificial: responsabilidad, poder y diseño de mundo — A cargo de Tomás Balmaceda.

3º Webinar | Jueves 22 de octubre | 18:00 a 19:30 hs:

Diseñar valores: tecnología, IA y vida cotidiana desde una mirada humanística — A cargo de Diego Lawler.

4º Webinar | Jueves 29 de octubre | 18:00 a 19:30 hs:

IA, sesgos y costos planetarios — A cargo de Karina Pedace.

Sobre la iniciativa, Horacio Ferreyra, ministro de Educación, comentó: “Desde Córdoba entendemos que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la educación y no al revés. Por decisión de nuestro gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo la formación docente para que estas nuevas herramientas se incorporen con sentido pedagógico, pensamiento crítico y responsabilidad ética”.

“Este ciclo ofrece a los docentes marcos didácticos y éticos claros para incorporar esta tecnología en sus clases, con criterio docente y sentido pedagógico”, destacó Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, subrayó: “La adopción de los sistemas de inteligencia artificial generativa en la vida cotidiana y en las escuelas se está dando con una velocidad sin precedentes, por esto mismo creemos imprescindible habilitar una mirada en clave humana como la que se propone en este ciclo”.

La propuesta pedagógica se complementa con lecturas y actividades integradoras de carácter optativo, culminando con un cuestionario teórico-práctico de evaluación final asincrónico como evidencia de los aprendizajes adquiridos.

Al finalizar el trayecto, se emitirán certificados de asistencia por webinar individual, así como una certificación del ciclo completo para quienes realicen la evaluación teórico-práctica. Para certificar las horas, es necesario conectarse a los cuatro encuentros, de manera obligatoria.

Por dudas e inquietudes, comunicarse al correo electrónico tecnopresente.enelaula@me.cba.gov.ar