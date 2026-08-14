Asumió nuevo Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

En un acto llevado a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora le tomó juramento a Fernando Sibilla como nuevo ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba.

El flamante funcionario tendrá la misión de dar continuidad al impulso de las políticas públicas de desarrollo productivo que lleva adelante la Provincia y avanzar en una nueva generación de herramientas orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas y del territorio.

Buscará además profundizar la articulación entre el Estado y el sector privado para promover nuevas inversiones, generar empleo y contribuir a mejorar la calidad de vida de los cordobeses.

La gestión también se enfocará en fortalecer la articulación del sistema productivo para favorecer la innovación, la sostenibilidad y la capacidad exportadora de las empresas con productos y servicios de mayor valor agregado.

Tras asumir, Sibilla sostuvo que “Córdoba es realmente el motor productivo de la Argentina” y destacó que ese liderazgo se construye a partir de la articulación entre lo público y lo privado.

“En momentos críticos como el que vivimos, siempre es importante estar juntos: empresarios, trabajadores, el campo, la industria, el comercio, los servicios, la construcción, la ciencia, la tecnología, el Estado y el mercado”, destacó.

Y agregó: “A través de las políticas de desarrollo productivo, un Estado puede generar más inversión, impulsar la generación de trabajo y la mejor calidad de vida de todos los cordobeses”.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Myrian Prunotto; el jefe de Gabinete, Manuel Calvo y demás ministros provinciales, representantes de cámaras empresariales, referentes del sector productivo, de clusters y del ámbito académico.

Sobre Fernando Sibilla

Sibilla es licenciado en Relaciones Institucionales por la Universidad Empresarial Siglo 21 y posee un MBA, Magíster en Administración de Negocios, del IAE Business School de la Universidad Austral. Actualmente cursa el Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad en la Universidad de Deusto, País Vasco.

Antes de asumir como funcionario provincial se desempeñaba como Chief Growth Officer de Revolution Group y presidente de Capabilia, compañías especializadas en formación, innovación y transformación organizacional para empresas e instituciones de América Latina.

El nuevo ministro cuenta con una extensa trayectoria institucional: presidió la Agencia Competitividad Córdoba, fue director ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), integró la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y presidió Circom Córdoba, entre otras organizaciones vinculadas al desarrollo económico y empresarial.