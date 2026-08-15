Entregaron $1.170 millones a Asociaciones y Cuerpos de Bomberos de la Provincia

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de 1.170 millones de pesos a 65 asociaciones y cuerpos de Bomberos Voluntarios de distintas localidades de la provincia, en el marco de las acciones de prevención y lucha contra los incendios que lleva adelante el Gobierno de Córdoba.

Cada institución recibió un aporte de 18 millones de pesos, destinado a fortalecer su capacidad operativa, mejorar equipamiento e infraestructura y afrontar las necesidades de los cuarteles de cara a los meses de mayor riesgo de incendios forestales y rurales.

La jornada se desarrolló en el Centro Cívico del Bicentenario y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; la vicegobernadora Myrian Prunotto; autoridades de la Federación de Bomberos Voluntarios y de la Agrupación Serrana; y representantes de los cuarteles beneficiados.

Durante el encuentro, Llaryora destacó especialmente la vocación y el compromiso de los bomberos voluntarios y el acompañamiento de sus familias.

“Hay que tener corazón, valor y fortaleza para ser bombero. También una familia que acompañe sabiendo qué implica cada vez que sale”, expresó el mandatario.

Y agregó: “Cuando veo un bombero, me paro y lo saludo. Y cuando veo un cuartel, con cada peso que tenemos, ayudamos a su crecimiento. Porque si cada uno de nuestros pueblos tiene un cuartel mejor preparado, los cordobeses estamos mejor cuidados”.

Los aportes se suman a las inversiones que realiza la Provincia para fortalecer el sistema de prevención, detección temprana y combate de incendios, mediante la incorporación de aviones, helicópteros, tecnología, equipamiento y capacitación permanente.

En ese sentido, Llaryora remarcó que la inversión también apunta a brindar mayores condiciones de seguridad a quienes intervienen directamente frente al fuego: “Hacemos esa inversión convencidos de que también es una forma de cuidar la vida de los bomberos”.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó el nivel de preparación de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Córdoba y sostuvo que los aportes provinciales resultan fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta de cada cuartel.

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Marcelo Zornada, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial y recordó que los bomberos permanecen disponibles “las 24 horas, los 365 días”.

Luego del acto, Llaryora mantuvo encuentros con representantes de los distintos cuarteles que participaron de la jornada.

La mirada de los bomberos

Nancy Cristin, jefa del Cuerpo Activo de Matorrales, destacó que los recursos permitirán mejorar la preparación para los meses de mayor riesgo: “Toda la ayuda que recibimos del Gobierno nos viene muy bien para prepararnos para lo que se viene, contar con el equipamiento necesario y que los bomberos estén preparados y con su equipo completo para preservar el medio ambiente y, sobre todo, cuidar su integridad”.

Adrián Cuchetti, presidente de Bomberos Voluntarios de Sacanta, señaló: “Estamos preparados. Tenemos todo al día y los vehículos en condiciones para actuar ante cualquier eventual incendio. Es muy importante el aporte que nos ha hecho la Provincia a nuestro cuartel, porque, sin esa ayuda, se nos hace muy difícil avanzar con las obras y el equipamiento”.

Juan Martín, bombero voluntario de Buchardo, también valoró el acompañamiento provincial: “Para nosotros es fundamental porque nos permite mantener el cuartel, ampliarlo y comprar equipamiento”.

Finalmente, el director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martín Degano, sostuvo: “Es muy importante este aporte que hace la Provincia porque nos fortalece y permite que podamos atravesar este momento del año tan crítico con más equipamiento y recursos. Nosotros no solo cuidamos a los cordobeses, sino a todos los que nos visitan”.

Los 65 cuarteles beneficiados

Los aportes alcanzaron a instituciones distribuidas en distintos puntos del territorio provincial.

Entre ellas se encuentran los cuarteles de Arroyito, Altos de Chipión, Balnearia, Brinkmann, Carrilobo, Colazo, Colonia Marina, Cruz del Eje, Deán Funes, Despeñaderos, Devoto, El Tío, Freyre, General San Martín, Guatimozin, La Laguna, Marull, Monte Cristo, Morrison, Noetinger, Obispo Trejo, Porteña, S.M. Laspiur, Sacanta, Tío Pujio, Toledo y Tordilla.

También recibieron fondos Alejandro Roca, Alejo Ledesma, Almafuerte, Berrotarán, Buchardo, Canals, Corral de Bustos, Coronel Moldes, General Baldissera, General Levalle, Huinca Renancó, Jovita, Justiniano Posse, La Puerta, Laboulaye, Las Perdices, Los Surgentes, Marcos Juárez, Mattaldi, Monte Maíz, Pascanas, Pasco, Santa Catalina Holmberg, San Marcos Sud, Tancacha, Ticino, Ucacha, Vicuña Mackenna y Villa Huidobro.

Completan la nómina Embalse, Los Cóndores, San Javier y Yacanto, Villa Ascasubi, Villa Ciudad de América, Villa de las Rosas, Villa General Belgrano y Villa Giardino.

Córdoba, en alerta ambiental por riesgo de incendios

Desde el 1 de junio rige en todo el territorio provincial el Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios, dispuesto por el Ministerio de Seguridad y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida comprende el período de mayor peligrosidad para el desarrollo y propagación de incendios forestales y rurales, debido a factores como la sequía, las heladas, las altas temperaturas y la acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.

En este marco, está prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas de la provincia, así como toda actividad que pueda dar origen a incendios.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 (Bomberos), 911 o 0800-888-38346 (FUEGO).