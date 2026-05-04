  • 4 mayo, 2026

Deportes

Atlas tuvo actividad en el fútbol de la Liga Morterense

May 4, 2026

El sábado se disputó la tercera fecha de los Barrios, organizando por la Liga Morterense de fútbol. Asimismo, el domingo los Infantiles tuvieron fecha de local.

Resultados de todas las categorías.

*Reserva*

Atlas 0 vs Arsenal 1

*Primera*

*Atlas 2* goles de Ortiz Paulo y Suárez Hugo vs *Arsenal 1*

Seniors

El sábado se disputo la sexta fecha organizando por la liga Morterense de fútbol

*Atlas 0* vs *San Miguel de Suardi 0*

Inferiores

El día domingo se disputo la quinta fecha de las inferiores organizadas por la liga Morterense de fútbol.

*Categoría 13/14*

*Atlas 4* goles Ferreyra Theo, Perulero Kevin x 2 y Ludueña Leonel vs *San Guillermo 0*

*Categoría 15/16*

*Atlas 4* goles Morresi Juan x 2, Tiranti Valentín y Dalmasso Lucas vs *San Guillermo 1*

*Categoría 17/18*

*Atlas 2* goles Páez Vinicio y Giaveno Augusto vs *San Guillermo 1*