Fútbol Regional: Nueve y Tiro de Morteros, Sp. Suardi y Centro Social a semifinales

El fútbol regional zona Norte, ya tiene los cuatro equipos clasificados a semifinales por el Torneo Apertura. Nueve de Morteros, Tiro Federal, Sp.Suardi y Centro Social, definen el primer Campeonato del año.

SAN JORGE NO PUDO ANTE SPORTIVO

Este domingo el fútbol mayor de San Jorge, jugó la última fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional ante Sportivo Suardi.

Fue igualdad en 0, dándose resultados desfavorables en otros partidos.

El santo no pudo conseguir la clasificación.

En Reserva fue derrota de los chicos por 1-2 previo a la primera.

PRENSA CENTRO: TRIUNFAZO Y A SEMIS

Con goles de Ezequiel Gaviglio y Tuly Utrera en dos oportunidades, Centro le ganó a Juniors en condición de visitante.

El Rojinegro impuso condiciones en Suardi y se llevó un triunfazo que lo deposita en semifinales.

En reserva también fue victoria Rojinegra por 3-0. Gastón Racca, Facundo Posetto y Jeremías Gontero los goleadores.

El próximos domingo, Centro visita a Nueve de Morteros en lo que será la semifinal del Torneo Apertura.

Resultados Fecha 7

San Jorge 0- Sp. Suardi 0

Tiro Federal 2- Nueve de Julio 1

Porteña 2- Nueve de Freyre 3

Juniors 0- Centro Social 3

Posiciones: Nueve de Morteros 15- Tiro Federal 14- Sp. Suardi 12- Centro Social 11- San Jorge 9- Porteña 7- Freyre 7- Juniors 3.

Semifinales Torneo Apertura (Domingo 10)

Nueve de Julio- Centro Social

Tiro Federal- Sp. Suardi