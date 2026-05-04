El Desafío Río Pinto celebró su 30ª edición con una convocatoria récord

El Valle de Punilla vivió un fin de semana histórico con la 30ª edición del Desafío Río Pinto, la tradicional competencia de mountain bike que volvió a convocar a miles de ciclistas y visitantes en la localidad de La Cumbre.

Con 6.020 corredores en competencia y cupos agotados, el evento reafirmó su lugar como una de las pruebas más convocantes de Latinoamérica. La carrera principal se disputó este domingo, en una jornada que volvió a ofrecer una postal emblemática con miles de bicicletas en movimiento atravesando los paisajes serranos.

En lo deportivo, el oriundo de chilecito, Agustín Durán se quedó con el podio, mostrando un rendimiento de alto nivel en un circuito que exige resistencia y técnica. En tanto, Julieta Zurita fue la ganadora entre las mujeres, quien en su primera participación logró quedarse con la primera posición en su categoría.

El impacto del evento trascendió lo deportivo, ya que miles de personas circularon por la región durante el fin de semana, generando un importante movimiento en localidades vecinas como San Marcos Sierras, Capilla del Monte y San Esteban. La ocupación hotelera fue plena y la actividad en comercios y servicios reflejaron el alcance económico del evento.

El recorrido principal, de aproximadamente 85 kilómetros, volvió a desafiar a los participantes con un trazado que serpentea el valle del Río Pinto, atraviesa sectores serranos, bordea el perilago del Dique El Cajón y regresa a La Cumbre.

La competencia reunió tanto a ciclistas de alto rendimiento como a participantes amateurs, consolidando una de sus características más distintivas: la convivencia entre el deporte competitivo y el desafío personal.

*Una experiencia para todo el público*

Desde el viernes, el predio frente al aeródromo se transformó en una verdadera ciudad deportiva, con más de 200 stands, propuestas gastronómicas y actividades recreativas que acompañaron el evento durante las tres jornadas.

El festival gastronómico, junto a los espacios de marcas y entretenimiento, permitió que familias y visitantes también formen parte de la experiencia, más allá de la competencia.

A tres décadas de su primera edición, el Desafío Río Pinto se continúa consolidando como un fenómeno deportivo, turístico y social que dinamiza la economía regional y fortalece la identidad de las sierras cordobesas.