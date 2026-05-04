Gran jornada del clásico Brinkmanense en el Fútbol Infantil

Gran jornada de clásico Brinkmanense en el Padre Jorge Isaac. Este sábado, San Jorge recibió a Centro Social en una tarde con muy buen marco de público y partidos intensos en todas las categorías.

Entre lo más destacado, la Prejuvenil se quedó con el primer puesto del Torneo Apertura. Además, las categorías Promocional, Preinfantil e Infantil finalizaron en el segundo lugar.

De esta manera, el santo volvió a cerrar el Apertura como líder de la Zona Norte.

En los cuartos de final, San Jorge se medirá ante Juniors de Suardi.

Compartimos resultados y goleadores:

SAN JORGE vs CENTRO SOCIAL

Décima: 0 – 1

Octava: 1 – 1

Lucas Dalmasso

Sexta: 2 – 0

Agustín Perosino-Bautista Farías

Promocional: 4 – 0

Francesco Tiranti x2-Aaron Medina-Genaro Vivas

Preinfantil: 6 – 0

Julián Caro x2-Valentino Tiranti-Bautista Martínez-Giovani Tolosa-Benjamín Ludueña

Infantil: 0 – 2

Prejuvenil: 2 – 1

Alejo Ríos-Román Ponce

Juvenil: 1 – 2

Joaquín Subassi

PRENSA CENTRO

Todos los resultados: San Jorge vs. Centro Social

Promo: derrota 4-0.

Décima: victoria 0-1 (Augusto Giaveno).

Pre infantil: derrota 6-0.

Octava: empate 1-1 (Enzo Mainardi).

Infantil: 0-2 (Bautista Roldán y Ulises Fernández).

Sexta: derrota 2-0.

Pre juvenil: derrota 2-1 (Jonathan Sánchez).

Juvenil: 1-2 (Álvaro Farías y Santiago Strumia).

Con el triunfo, los chicos de categoría infantil son campeones de esta primera parte del año.

De esta manera, el rojinegro finaliza en la segunda ubicación de la general, dos puntos debajo del líder, y ahora se vienen los cruces.