Hockey de Centro fue sede de Encuentro anual de categorías Infantiles y sub 12

Con la participación de casi 100 niños/as se llevó a cabo este sábado el Encuentro anual de Hockey.

El Hockey «Rojinegro» fue sede, del primer encuentro del año de Categorías Infantiles y Sub 12.

Una nutrida cantidad de Instituciones que practican la disciplina, le dieron un marco especial a la jornada sabatina.

Por otra parte en las imágenes se muestran los trabajos que se vienen llevando a cabo, con el marcado y preparación del piso de la cancha principal, y también la construcción de un módulo que servirá de buffet para los días de competencias y encuentros deportivos.