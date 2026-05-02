Basquet: Con dos partidos pendientes, Tiro Federal y Libertad son punteros

Con victorias de San Jorge, Porteña y Tiro Federal, se jugó parcialmente la fecha 8 del Asociativo de Basquet de la Morterense.
Resultados
San Jorge 83- Devoto 71
El Tala 56- Porteña 66
Libertad (S) 57- Tiro Federal 66
Pendientes
Lunes 4 juegan: Unión San Gmo – El Ceibo
Miércoles 13 juegan: Sp. Suardi – San Isidro
Posiciones
Tiro Federal 14- Libertad (S) 14– Unión San Gmo 13- El Ceibo 12- Porteña 12- Centro Social 11- Sp. Suardi 11- El Tala 11– San Isidro 10- San Jorge 9– Nueve de Morteros 8– Devoto 7.