Atletas de Bertossi en Maratón de Balnearia

El pasado domingo 18 de abril once atletas del grupo A.B. del club viajaron a la localidad de Balnearia a participar del maratón “San José”, en las distancias 5k y 10k, los resultados obtenidos fueron:

Distancia 5 k

Leonardo Grant 5° puesto en la general y 1° puesto en su categoría

Héctor Soilo Suarez 1° puesto en su categoría

Marcelo Suarez 1° puesto en su categoría

Yanela Singer 1° puesto en su categoría

Brisa Dalmaso 2° puesto en su categoría

Melisa Barbonaglia 2° puesto en su categoría

Antonela Bertonasco 3° puesto en su categoría

Verónica Tosilini 1° puesto en su categoría

Claudia Pérez 1° puesto en su categoría

Silvia Echeverria fue finish

Distancia 10k

Mayco Rodríguez 5° puesto en la general y 2° puesto en su categoría.