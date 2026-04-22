Atletas de Bertossi en Maratón de Balnearia

El pasado domingo 18 de abril once atletas del grupo A.B. del club viajaron a la localidad de Balnearia a participar del maratón “San José”, en las distancias 5k y 10k, los resultados obtenidos fueron:
Distancia 5 k
Leonardo Grant 5° puesto en la general y 1° puesto en su categoría
Héctor Soilo Suarez 1° puesto en su categoría
Marcelo Suarez 1° puesto en su categoría
Yanela Singer 1° puesto en su categoría
Brisa Dalmaso 2° puesto en su categoría
Melisa Barbonaglia 2° puesto en su categoría
Antonela Bertonasco 3° puesto en su categoría
Verónica Tosilini 1° puesto en su categoría
Claudia Pérez 1° puesto en su categoría
Silvia Echeverria fue finish
Distancia 10k
Mayco Rodríguez 5° puesto en la general y 2° puesto en su categoría.