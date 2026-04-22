Golf: Presentaron 94° edición del Abierto del Centro

En la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes, se realizó la presentación oficial del 94° Abierto del Centro, una de las competencias más tradicionales del golf argentino, que se desarrollará desde el 23 al 26 de abril en la ciudad de Villa Allende.

El lanzamiento estuvo encabezado por el vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Calvimonte y el vocal Gabriel Bermúdez; junto al presidente del Córdoba Golf Club, Luis Grunhaut; el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet; el gerente Comercial Interior de Personal Tech, Marcelo Marchiando; el ejecutivo del PGA TOUR Américas, Camilo García.

Al respecto, el vicepresidente de la ACD destacó: “En nombre del Gobierno de la Provincia, transmitimos nuestro apoyo y la convicción de que estos eventos ponen a Córdoba en el mapa mundial del deporte y el turismo. Sabemos que esto no se construye solo con recursos, sino con mucha pasión y trabajo, y por eso valoramos el esfuerzo de toda la organización para hacerlo posible”.

En este marco, se destacó la relevancia del Abierto del Centro dentro del calendario nacional e internacional, así como el impacto que genera en la provincia en términos deportivos y turísticos a lo largo de tantos años.

“No creo en las casualidades: este torneo lleva casi 100 años y es parte de la historia del club, que lo vio crecer con grandes figuras del golf. Hoy apostamos al recambio generacional y a sostener ese legado”, expresó Luis Grunhaut.

También estuvieron presentes los golfistas Segundo Oliva Pinto, Jorge Fernández Valdés y Sam Bennett, Mateo Pulcini, quienes serán parte de la esta competencia que, con casi un siglo de historia, volverá a reunir a jugadores de distintas partes del mundo en Córdoba buscando puntos clave para el ranking del PGA TOUR Américas.

Además, se puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado para la realización del evento, con el acompañamiento de sponsors, fundamentales para sostener este tipo de competencias de alto nivel.

En la misma línea, Camilo García, representante del PGA Tour, destacó el apoyo del Gobierno de la Provincia: “Este esfuerzo es clave para hacer posible este torneo. Gracias a ese trabajo conjunto, fue reconocido como el mejor de la gira en términos de exposición”.

Con esta nueva edición, Córdoba reafirma su lugar como sede de grandes eventos deportivos, consolidando al golf dentro de la ciudad de Villa Allende “La Capital Nacional del Golf”, como una disciplina con fuerte presencia en la agenda provincial y proyectando a la provincia en el escenario internacional.