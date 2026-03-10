Atletas de Bertossi en Maratón «El Tío Corre»

El domingo 8 de marzo atletas del grupo A.B. del club viajaron a la localidad de El Tío a participar de la maratón “El Tío Corre 2026”, en las distancias 5k y 10k, los resultados obtenidos fueron:

Distancia 5k:

Florencia Naretto 1° puesto en la general

Nora Bustos 3° puesto en la general

María Laura Espinosa 5° puesto en la general

Aldana Tavano 2° puesto en su categoría

Silvana Contreras 3° puesto en su categoría

Lorena Maidana 3° en su categoría

Claudia Pérez finisher

Marcelo Suarez 1° puesto en su categoría

Héctor Suarez 1° puesto en su categoría