Córdoba Deporte: Promueven oferta formativa virtual

La Agencia Córdoba Deportes abrió las inscripciones para una nueva edición de su programa de capacitaciones virtuales, que comenzará el próximo 16 de marzo. La propuesta busca brindar herramientas de formación continua para fortalecer el desarrollo del deporte en toda la provincia.

Los cursos se dictarán de manera virtual, a través del siguiente link de Campus Córdoba: campuscordoba.cba.gov.ar en el portal de formación integral del Gobierno de la Provincia. El requisito es contar con CiDi Nivel 1 para realizar el cursado y Nivel 2 para obtener el certificado correspondiente.

La oferta formativa contempla una gran cantidad de temáticas, orientadas al deporte y dirigidas a la ciudadanía en general como Social Media para clubes; Liderazgo y Coaching de equipos deportivos; E-sports: Diversión sin adicción; Gestión de equipos de trabajo en entornos virtuales; y muchos más.

Adriana Escrivá, Subdirectora de Capacitación y Desarrollo de la Agencia Córdoba Deportes, expresó: “Desde 2022 venimos desarrollando una propuesta de capacitación virtual para acompañar el crecimiento del deporte en toda la comunidad. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer herramientas concretas que puedan trasladarse al trabajo cotidiano en clubes, instituciones y espacios deportivos”.

Además, agregó: “Esta expansión refleja el interés de quienes participan y el compromiso de seguir fortaleciendo la formación en el ámbito deportivo”.

Cada año, la agencia deportiva promueve instancias de capacitación destinadas a deportistas, entrenadores, profesores y profesoras de educación física, dirigentes de entidades deportivas y personas interesadas en el ámbito del deporte, generando espacios de aprendizaje accesibles para toda la comunidad.

Cursos disponibles para el ciclo de marzo 2026

Para el mes de marzo, están previstas las siguientes capacitaciones cuyas inscripciones están abiertas y cierran el 13 de marzo. Posteriormente, darán inicio a partir del 16 del mismo mes.

Elaboración y presentación efectiva de Proyectos deportivos: 3 semanas de duración.

Introducción al Emprendedorismo Deportivo: 4 semanas de duración.

Monitor/a recreativo y deportivo: 4 semanas de duración.

El material de estudio se encuentra disponible en formato PDF, permitiendo que cada estudiante organice su cursado de manera flexible, sin necesidad de ajustarse a horarios fijos. Para certificar el curso, es necesario aprobar un examen de opción múltiple por módulo y un examen final dentro de los plazos estipulados.

El constante incremento de inscriptos a las capacitaciones no solo subraya la creciente demanda y relevancia de la oferta formativa, sino que también refleja el compromiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba con la mejora continua de la calidad educativa y el fortalecimiento del deporte en toda la Provincia.

Para consultas, más información e inscripciones, los interesados podrán ingresar a campuscordoba.cba.gov.ar.