Atletas de Bertossi participaron de media maratón en Rafaela

El pasado domingo 1 de noviembre, atletas de grupo A.B. del club participaron de la media maratón “Tecla Farias” en la ciudad de Rafaela, en las distancias 5k, 10k y 21k.

Resultados

Distancia 5k

Raúl Vega 2° puesto en su categoría

Lisandro Zaffalon 1° puesto en su categoría

Leonardo Grant 3° puesto en su categoría

Carina Estelcaldo 1° puesto en su categoría

Claudia Pérez 1° puesto en su categoría

Soledad Contreras 3° puesto en su categoría

Laura Varzi 3° puesto en su categoría

Yanela Singer finisher y 4° puesto en su categoría

Distancia 10k

Adriana Contreras 2° puesto en su categoría

María Eugenia Naretto 3° puesto en su categoría

María Laura Espinosa finisher y 4° puesto en su categoría

Brissa Dalmasso finisher y 6° puesto en su categoría

Daniela Barros finisher y 6° puesto en su categoría

Verónica Tossolini finisher y 9° puesto en su categoría

Diego Scianca finisher y 9° puesto en su categoría