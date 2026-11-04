Atletas de Bertossi participaron de media maratón en Rafaela

El pasado domingo 1 de noviembre, atletas de grupo A.B. del club participaron de la media maratón “Tecla Farias” en la ciudad de Rafaela, en las distancias 5k, 10k y 21k.
Resultados
Distancia 5k
Raúl Vega 2° puesto en su categoría
Lisandro Zaffalon 1° puesto en su categoría
Leonardo Grant 3° puesto en su categoría
Carina Estelcaldo 1° puesto en su categoría
Claudia Pérez 1° puesto en su categoría
Soledad Contreras 3° puesto en su categoría
Laura Varzi 3° puesto en su categoría
Yanela Singer finisher y 4° puesto en su categoría
Distancia 10k
Adriana Contreras 2° puesto en su categoría
María Eugenia Naretto 3° puesto en su categoría
María Laura Espinosa finisher y 4° puesto en su categoría
Brissa Dalmasso finisher y 6° puesto en su categoría
Daniela Barros finisher y 6° puesto en su categoría
Verónica Tossolini finisher y 9° puesto en su categoría
Diego Scianca finisher y 9° puesto en su categoría