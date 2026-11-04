Gimnasia y Karate de Centro cuentan con nuevo espacio que lleva el nombre de «Olimpio Farello»

En el marco de las actividades por su 85.º aniversario, el Club Centro Social inauguró la refuncionalización del antiguo estadio de bochas, convertido ahora en un salón destinado a la práctica de gimnasia y karate. La remodelación permitió recuperar -y adecuar- un espacio institucional para brindar mejores condiciones a ambas disciplinas, que cuentan desde ahora con un ámbito amplio y apropiado para el desarrollo de sus actividades.

El acto fue encabezado por la presidenta del Centro Social, Med. Vet. Anabel Ferrero, acompañada por las referentes de las subcomisiones de Gimnasia y Karate, Costanza Gianinetti y Tatiana Cavic, respectivamente. En representación del municipio participaron el intendente, Lic. Mauricio Actis; los concejales Nancy Lanzetti, Mariel Tavano y Emanuel Rossotto; y el tribuno Mario Contreras.

También estuvieron presentes representantes de las instituciones vinculadas a la familia rojinegra: el presidente de Mutual Centro, Lic. Ariel Bosio; la directora del nivel secundario del Instituto Sarmiento, Lic. Antonella Gianinetti; y la secretaria de la Fundación Construirnos, Prof. Beatriz Varresio. La concurrencia se completó con expresidentes del club, integrantes de la comisión directiva y de las subcomisiones, profesores, deportistas, familiares y representantes de los medios de comunicación.

Durante los mensajes, Costanza Gianinetti y Tatiana Cavic expresaron su satisfacción por la concreción de un proyecto largamente anhelado, destacando el trabajo realizado para alcanzar este objetivo y agradeciendo a la comisión directiva por la oportunidad de hacerlo realidad.

A su turno, la presidenta de la entidad, Anabel Ferrero, reconoció especialmente la labor de ambas referentes y de las subcomisiones que acompañaron el proyecto. Asimismo, destacó el compromiso de los expresidentes del club, quienes, además de sus aportes durante las respectivas gestiones, realizaron una contribución especial en los 85 años de la entidad, que permitió concretar esta obra. En ese contexto, recordó particularmente el compromiso asumido por Omar Saleg, cuya familia completó el aporte que él había prometido.

El cierre de los discursos estuvo a cargo del intendente municipal, Lic. Mauricio Actis, quien resaltó el papel de las instituciones en el desarrollo de la ciudad de Brinkmann, señalando al Centro Social como un ejemplo de trabajo institucional y manifestando su satisfacción por la inauguración.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el reconocimiento a María Inés y Rubén Farello, hijos de Olimpio Farello, quienes recibieron presentes de manos de Chiavassa y Gorgerino, expresidentes del club durante la etapa en que su padre se desempeñó al frente de la subcomisión de bochas. Muy emocionado, Rubén agradeció a la institución por mantener el nombre de su padre en el nuevo espacio, destacando especialmente el gesto de conservar esa denominación pese al cambio de destino del antiguo estadio.

La ceremonia culminó con el descubrimiento del nuevo cartel identificatorio, tarea que estuvo a cargo de Anabel Ferrero, Mauricio Actis, Costanza Gianinetti, Tatiana Cavic, María Inés Farello y Rubén Farello. Al quedar visible la denominación “Salón Olimpio Farello”, acompañada por el diseño del escudo que ya identificaba al antiguo estadio, los presentes respondieron con emoción y un sostenido aplauso.