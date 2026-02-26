Atletas de Club Bertossi en Maratón de la localidad de Santiago Temple

El pasado sábado 21 de febrero atletas del grupo A.B. del club junto a la profesora Adriana Contreras viajaron a participar de la maratón de Santiago Temple, en las distancias 5k y 10k, los resultados obtenidos fueron:
Distancia 5k:
Florencia Naretto 2° puesto general y 1° puesto en su categoría
Nora Busto 3° puesto general y 1° en su categoría
Gisela Bergonzi 4° puesto general y 1° en su categoría
Yanela Singer 1° puesto en su categoría
Brisa Dalmasso 2° puesto en su categoría
Antonela Bertonasco 3° puesto en su categoría
Silvana Contreras 1° puesto en su categoría
Claudia Pérez 1° puesto en su categoría
Marcelo Suarez 3° puesto en su categoría
Héctor Suarez 1° puesto en su categoría
Distancia 10k:
Antonela Verselly 1° puesto general y 1° puesto en su categoría
María Eugenia Naretto 1° puesto en su categoría
Mayco Rodríguez 5° puesto general y 1° puesto en su categoría
Diego Scianca 3° puesto en su categoría