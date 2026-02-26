Atletas de Club Bertossi en Maratón de la localidad de Santiago Temple

El pasado sábado 21 de febrero atletas del grupo A.B. del club junto a la profesora Adriana Contreras viajaron a participar de la maratón de Santiago Temple, en las distancias 5k y 10k, los resultados obtenidos fueron:

Distancia 5k:

Florencia Naretto 2° puesto general y 1° puesto en su categoría

Nora Busto 3° puesto general y 1° en su categoría

Gisela Bergonzi 4° puesto general y 1° en su categoría

Yanela Singer 1° puesto en su categoría

Brisa Dalmasso 2° puesto en su categoría

Antonela Bertonasco 3° puesto en su categoría

Silvana Contreras 1° puesto en su categoría

Claudia Pérez 1° puesto en su categoría

Marcelo Suarez 3° puesto en su categoría

Héctor Suarez 1° puesto en su categoría

Distancia 10k:

Antonela Verselly 1° puesto general y 1° puesto en su categoría

María Eugenia Naretto 1° puesto en su categoría

Mayco Rodríguez 5° puesto general y 1° puesto en su categoría

Diego Scianca 3° puesto en su categoría