Córdoba ya palpita la fecha del Turismo Carretera. Comenzó venta de entradas

Córdoba se prepara para vivir una verdadera fiesta del automovilismo. Desde hoy se encuentran a la venta las entradas para una nueva fecha del Turismo Carretera que se disputará el 30 y 31 de mayo en el emblemático Autódromo Oscar Cabalén, escenario que volverá a recibir a la máxima categoría del automovilismo nacional.

A través del sitio https://ventas.autoentrada.com/ ya se puede acceder a la venta de entradas, con una propuesta integral para toda la familia que incluye food trucks, experiencias interactivas, espacios de marcas, activaciones y una zona VIP (Zona Cero) que harán del fin de semana una verdadera fiesta para los fanáticos.

La expectativa es enorme. El regreso del TC a territorio cordobés el año pasado marcó un hito histórico: el circuito presentó un marco imponente con récord de asistencia, tribunas colmadas y miles de fanáticos acompañando durante todo el fin de semana.

Fue una verdadera celebración que consolidó a Córdoba como una de las plazas más convocantes del calendario, con una asistencia de más de 100 mil personas durante el fin de semana. Durante aquel regreso, la hotelería, el sector gastronómico y de servicios registraron movimientos por más de 14 mil millones de pesos.

El entrerriano Mariano Werner, a bordo de su Ford, se quedó con los laureles en 2025, ante una multitud que celebró la vuelta de la categoría después de 11 años de ausencia.

La cita próxima ofrecerá, además del espectáculo en pista, la presencia de las categorías teloneras, que completarán un fin de semana a pura velocidad y adrenalina.

Un desafío de alto voltaje

El trazado cordobés, técnico y exigente, combina sectores veloces con curvas trabadas que obligan a un equilibrio perfecto en la puesta a punto. Será una cita determinante pensando en la etapa regular del torneo, donde cada punto cuenta en la pelea por ingresar a la Copa de Oro.

Para el regreso de la categoría al suelo cordobés, el Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó una importante cantidad de obras en el autódromo, que permitieron adecuarlo a los estándares requeridos para albergar nuevamente a esta competencia.

Entre las obras realizadas en 2024 se destaca la remodelación de la curva uno, la construcción de más de 20 mil metros cuadrados de playón adoquinado y nuevas vías de escape en la curva tres, junto al reasfaltado de sectores clave del circuito.

Además, se optimizó la zona de boxes, se construyeron paredones en la recta principal y camas de leca, instalación de guardarraíles, instalación de fibra óptica, entre otras mejoras de seguridad.