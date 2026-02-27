Nuevo amistoso de pretemporada para el Basquet de Centro Social

Nuevo amistoso para el básquet rojinegro, visitando en esta oportunidad a Unión de San Guillermo.

En primera, al igual que el pasado jueves en Brinkmann, Centro logró la victoria, en este caso 73-70.

Más allá del resultado positivo en un partido muy parejo, el equipo de Lucato mostró un buen juego colectivo de cara al inicio del torneo oficial.

Previo al partido de primera jugaron también los chicos de U17.

Anoche, el rojinegro jugaba en el marco de su última jornada amistosa, recibiendo en el polideportivo a Porteña, en categorías U13- U15 y Primera División.