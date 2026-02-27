  • 27 febrero, 2026

Deportes

Morteros vivió nueva edición de la Copa de Fútbol 2026 en todas las divisiones

Feb 26, 2026

Se vivió una noche muy emotiva, con un gran marco de público que acompañó una nueva edición del clásico de la Ciudad.

En Reserva, 9 se impuso por 2 a 0.

En Primera División, tras un partido muy parejo, la definición fue desde el punto penal y 9 se quedó con la Copa al ganar 8 a 7.

También se disputó el encuentro de Leyendas, con ex jugadores de ambos clubes, donde Tiro ganó 3 a 2, sumando un momento especial y cargado de historia.

Cabe recordar que en Inferiores, el título fue para Tiro.

Una verdadera fiesta del fútbol que año tras año une a toda nuestra comunidad.

Gracias a todos los jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y al público que hizo posible esta verdadera fiesta del fútbol.