Basqsuet Centro: Ultimo amistoso previo al comienzo del Asociativo

Se jugó en la noche de este jueves el cuarto y último amistoso para el básquet rojinegro que recibió a Porteña.
En primera división, Centro dominó el partido, logrando una amplia victoria por 100-68 (Ternavasio 17 puntos, Blangini 15, Chialvo 14).
Mas allá del resultado positivo, el equipo de Lucato mostró nuevamente un buen juego colectivo, continuando con la preparación de cara al torneo oficial.
Previo al partido de primera, jugaron los chicos de U13 y U15.
Recordamos que el miércoles de esta semana, Centro había visitado a Unión de San Guillermo, también con victoria 73-70 (Blangini 20, Costamagna 18).
Se viene el Torneo Apertura y Centro debuta visitando a San Jorge en el clásico de primera división; Mientras que en formativas el rojinegro visita a Libertad de Villa Trinidad.