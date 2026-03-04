Atletas de Club Bertossi participaron de carrera de montaña en Calamuchita

El pasado sábado 28 de febrero cinco atletas del grupo A.B. del club viajaron a participar de la carrera “La Villa Trial” (carrera de montaña) en la ciudad serrana de Villa General Belgrano, en las distancias 12k con 600 de desnivel positivo y 24k con 1200 de desnivel positivo, los resultados obtenidos fueron:
Distancia 12k:
Daniela Barros 3° puesto en su categoría
Cristian Ledesma fue finisher
Distancia 24k:
Mayco Rodríguez 3° puesto en la general y 1° puesto en su categoría
Javier Gaido 5° puesto en su categoría
Marcos Ramallo fue finisher