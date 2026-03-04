Intensa agenda para el fútbol infantil masculino y femenino de Club San Jorge

Este fin de semana, el fútbol infantil de Club San Jorge, dijo presente en distintos torneos de la región, sumando experiencias y competencia para todas sus categorías.

En la ciudad de Morteros participamos de una nueva edición del tradicional Torneo Argentinito, organizado por Tiro Federal. Formaron parte del certamen dos equipos de la categoría 2013, un equipo de la categoría 2016 y un equipo de la categoría 2018 masculino.

Además, el fútbol femenino tuvo una destacada actuación:

Categoría 2012 – Campeonas Copa de Oro

Categoría 2009 – Campeonas Copa de Plata

Por su parte, la categoría 2015 participó de la cuarta edición del Torneo “Súper Depor”, organizado por el Club Deportivo Ramona, continuando con su proceso de formación y crecimiento deportivo.

Felicitaciones a todos los niños y niñas, a los profesores y a las familias por acompañar y hacer posible la participación en este tipo de torneos, fundamentales para el desarrollo integral de nuestros deportistas.