El finde arranca la temporada 2026 del Rally Cordobés en Calamuchita

Este martes, en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes, se presentó oficialmente la Temporada 2026 del Rally Cordobés, el certamen provincial más exitoso del país y uno de los grandes emblemas del automovilismo argentino.

La temporada comenzará su primera fecha que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo con el tradicional Rally de Santa Rosa de Calamuchita, primera de las nueve fechas que recorrerán distintos puntos de la provincia.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, quien puso en valor el impacto integral del campeonato: “Quiero destacar que Córdoba es rally, no solamente en el aspecto deportivo, sino en que Córdoba es industria. El Rally es una industria y en el Rally Cordobés trabajan de manera directa e indirecta más de 500 familias”. Además, celebró el acompañamiento de las áreas de Turismo y Deporte, junto a los intendentes de las localidades sede, y afirmó que “cuando vos acompañás al rally, acompañás a la industria”.

El certamen, considerado como la serie provincial más exitosa del país, recorrerá distintos puntos del territorio cordobés, combinando tradición, exigencia deportiva y una fuerte convocatoria de público.

Al respecto, Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, destacó el acompañamiento sostenido del Gobierno provincial: “Para nosotros es muy importante como Agencia y como Gobierno de la Provincia de Córdoba estar acompañando todos los años al Rally Cordobés, porque sabemos lo que significa deportivamente hablando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel sudamericano”.

La jornada contó además con la presencia de intendentes de las distintas sedes que formarán parte del calendario 2026, reafirmando el trabajo coordinado entre Provincia y municipios para garantizar la logística, la seguridad y el desarrollo de cada fecha.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Dario Capitani, señaló que “el Rally Cordobés es un producto turístico y atractivo que sin duda potencia a nuestra Córdoba y fortalece esa economía de la que siempre hablamos, la economía naranja, la que vende y potencia cada una de las localidades”. En esa línea, se remarcó el movimiento que genera en hotelería, gastronomía y comercios regionales cada fin de semana de competencia.

Por su parte, el presidente de ACCOR, Gustavo Beccaria, anunció un acuerdo alcanzado a través de la Agencia Córdoba Deportes con Bancor, que permitirá a pilotos y navegantes acceder a financiación exclusiva mediante tarjeta Cordobesa para la compra de indumentaria homologada. “Es un paso muy importante hacia adelante en lo que es la seguridad del individuo”, afirmó.

El lanzamiento también contó con la participación de Marcelo Frossasco, titular de COSEDEPRO; Julio Mungi, en representación de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba (FRAD); y vocales de la Agencia Córdoba Deportes.

Con pilotos, navegantes y equipos listos para salir a escena, el Rally Cordobés 2026 se prepara para volver a poner en marcha los caminos de la provincia, consolidando una competencia que es identidad, espectáculo y motor productivo para Córdoba.

Toda la información sobre el rally cordobés está disponible en la web www.rallycordobes.com.ar. La cuenta regresiva ya comenzó. Córdoba, en este 2026, vuelve a encender motores.