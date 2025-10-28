Atletismo de Bertossi participó de Maratón Grand Prix San Justo en Las Varillas

El pasado domingo 26 de octubre seis integrantes del grupo de atletismo A.B. de la institución participaron de la sexta fecha de la maratón Gran Prix San Justo en las distancias 5k y 10k en la ciudad de Las Varillas.

Resultados

En la distancia 10K:

Mayco Rodríguez, 2° puesto en su categoría.

Adriana Contreras, 1° puesto en su categoría.

María Eugenia Naretto, 2° puesto en su categoría.

En la distancia 5K:

Florencia Naretto, Emmanuel Ibarra, Diego Racca y Javier Gaido fueron finisher.

¡ Felicitaciones a los deportistas!