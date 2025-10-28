Dieron a conocer Bochófilas que representarán a Córdoba en Campeonato Argentino

A través de un comunicado de la Federación de Bochas de Córdoba, dieron a conocer quienes representarán a la Provincia en el Campeonato Argentino a llevarse a cabo en la ciudad de San Francisco.

Comunicado (Redes Sociales)

La Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba, comunica que las Deportistas que integraran la Selección de la Federación para el Campeonato Argentino Categoría Damas, modalidades Individual, Parejas y Tercetos, a disputarse en el ámbito de la Asociación de Bochas Ciudad de San Francisco (Provincia de Córdoba), entre los días 20, 21, 22 y 23/Noviembre, son las siguientes:

SOFIA VIVAS, MAGALI KAJGANICH, CARLA FERREYRA, BELEN PAGANI, GUADALUPE BOLOBANICH y NOELIA BONIVARDO. Cuerpo Técnico Luis Gottero y Pablo Vivas. Delegado Luis Gottero.-