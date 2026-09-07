Atletismo: «Team Mauro Gallo» con buenos resultados en Grand Prix de La Francia

El Team Mauro Gallo de Centro Social, estuvo presente con buenos resultados en la 4° fecha del Grand Prix San Justo en la localidad de La Francia.
Resultados
Profesor Mauro Gallo – 10km. 3° puesto General.
1° puesto Categoría.
Rocío Carruega – 5km.
1° puesto General.
Mejor marca personal: 22:01.
Lionel Palacios – 5km.
5° puesto General.
Mejor marca personal: 19:58.
Simón Quiroga – 5km.
6° puesto General.
Marca: 21:15.
¡Felicitaciones a todos por estos excelentes resultados, a seguir creciendo Team!