Liga Provincial de Basquet Femenino: «Las Lobas» cerraron el fin de semana con dos victorias

Las Lobas cerraron un finde perfecto y vencieron en la tarde de este domingo a Municipal de Tio Pujio 78-47, por la última fecha de la fase regular de la Liga Provincial.

Mía Andereggen con 24 puntos, Camila Defago con 15 y Marcia Castoldi con 12 fueron las máximas anotadoras.

De esta manera, Centro quedó entre los cuatro mejores de la tabla y clasificó a la siguiente instancia.

SABADO: TRIUNFO EN CASA

Por una nueva fecha de la Liga Provincial de Clubes, el Rojinegro venció en condición de local 97- 40 a Banda Norte de Rio Cuarto.

Milagros Grant y Sofía Delucchi con 17 puntos, seguido por Alma Barbero con 15 lideraron el goleo.