Franco Nazzi tuvo actividad en Termas, en su regreso a la clase 2 del Turismo Pista

El fin de semana de Franco Nazzi en termas de Rio Hondo, haciendo realidad el regreso a las pistas dentro de la Clase Dos ha quedado atrás y el piloto cordobés pudo completar la carrera final siendo este el punto más valorable de la fecha, alcanzando una sumatoria importante de experiencia y referencias camino a la posibilidad de seguir siendo de la partida en las carreras venideras.

El rendimiento del auto fue creciendo de la mano de Gabriel Gonzalez en lo que respecta a la atención del mismo, sumando buenas sensaciones durante la carrera final y completando la labor con el 15to puesto que le deja algunas unidades en el campeonato y la expectativa para poder seguir creciendo en el futuro cercano en caso de hacerse realidad la continuidad en las pistas.

“Cumplimos buenos parámetros dentro de la carrera final, sin dudas la meta era poder estar un poco mejor ubicados pero habrá que seguir trabajando para lo que viene, desde ya el agradecimiento al equipo por la confianza y las publicidades que apoyan siempre, ahora a seguir trabajando e intentando concretar la continuidad deportiva prevista” Expresó Franco.

La próxima fecha tendrá lugar entre los días 16, 17 y 18 de octubre en Concepción del Uruguay.

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