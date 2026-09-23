Augusto Pastore recorrió, junto al intendente Franco Castellina, La Francia tras el fuerte temporal

El Gobierno de la provincia de Córdoba se encuentra trabajando junto al municipio de La Francia en el relevamiento y evaluación de los daños ocasionados por la fuerte tormenta de granizo que afectó este domingo a la localidad del departamento San Justo.

*El secretario de Gobierno, Augusto Pastore, recorrió* este lunes *las zonas afectadas junto al intendente Franco Castellina y el legislador departamental Gustavo Tévez*, para conocer de primera mano la situación y coordinar la asistencia provincial ante las necesidades surgidas tras el temporal.

La tormenta se produjo de manera repentina durante la tarde del domingo, mientras se desarrollaba la Expo Dinámica en el predio del Club Deportivo y Cultural La Francia. El fenómeno provocó personas heridas y daños de consideración en viviendas, vehículos, establecimientos productivos, cultivos y distintas estructuras de la zona urbana y rural.

Desde las primeras horas posteriores al episodio se activó el sistema sanitario local, con la colaboración de localidades vecinas para la atención y derivación de pacientes. En paralelo, comenzaron los recorridos para dimensionar las consecuencias materiales del fenómeno y determinar las necesidades más urgentes.

*La Provincia, a disposición de la localidad*

Durante la recorrida, Pastore transmitió al intendente la decisión del gobernador Martín Llaryora de acompañar a La Francia en esta etapa de evaluación y recuperación.

_“El gobernador Martín Llaryora nos pidió que estemos acá, que ayudemos y que pongamos a disposición de la localidad las distintas áreas del Gobierno provincial. Hay necesidades urgentes en materia de salud y también estamos evaluando la situación de la cooperativa y los daños que dejó el temporal”,_ expresó el secretario de Gobierno.

Los equipos continúan trabajando junto al municipio para completar el relevamiento y establecer el alcance de los daños en viviendas, servicios, infraestructura y establecimientos productivos.

La evaluación permitirá definir las acciones necesarias para atender las situaciones prioritarias y acompañar a las familias, instituciones y sectores afectados.

*Relevamiento y evaluación de daños*

Superada la emergencia inicial, las tareas están concentradas en dimensionar las consecuencias materiales del temporal y avanzar en la recuperación de los sectores afectados.

El granizo produjo daños en viviendas y vehículos, además de afectar tinglados, tambos, cultivos y otros establecimientos de la zona rural.

El Gobierno provincial continuará en contacto permanente con el municipio de La Francia para acompañar el proceso y articular la asistencia necesaria a medida que avance el relevamiento.