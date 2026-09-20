Morteros: Puesta en valor de la Plaza de los Mástiles y Promesa de Lealtad a la Bandera de Córdoba

La Municipalidad de Morteros llevó adelante el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera de la Provincia de Córdoba, protagonizado por los alumnos y alumnas de cuarto año de las instituciones educativas de nuestra ciudad.

La jornada se realizó en la Plaza de Mástiles, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones, directivos y docentes, familias, abanderados, héroes de Malvinas y Bomberos Voluntarios.

En este marco, se presentó e izó por primera vez la bandera de la Provincia de Córdoba, que desde ahora flameará diariamente junto a las banderas de Morteros y de la Nación Argentina.

La incorporación de este símbolo se concretó a partir de la puesta en valor de la Plaza de Mástiles. A partir de esta intervención, se renovó el espacio y se incorporó el mástil destinado a la bandera provincial.

Durante el acto, el intendente Sebastián Demarchi destacó el significado de esta nueva bandera para la ciudad y su representación de los valores de federalismo, trabajo, educación y producción.

“Esta bandera significa mucho más que el paño y que la representación institucional. Significa la representación de lo que somos los cordobeses y de lo que son ustedes, nuestros jóvenes, que son esa Córdoba que viene”, expresó.

Desde la Municipalidad de Morteros reafirmamos el compromiso de acompañar a nuestros jóvenes en su formación y seguir construyendo una ciudad cada vez más fuerte, poniendo en valor también los espacios que forman parte de nuestra identidad.