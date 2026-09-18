Parques Industriales: Capacitaciones para adecudar oferta educativa a perfiles laborales de empresas

El Gobierno de Córdoba avanza en una agenda conjunta con el sector productivo para acercar instancias de formación y capacitación a los parques industriales y adecuar la oferta educativa a los perfiles laborales que requieren las empresas en cada región de la provincia.

La iniciativa surge de un convenio entre los ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de Educación, la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Cámara de Comercio de Córdoba y Fedecom, con el objetivo de identificar las necesidades de formación y desarrollar propuestas vinculadas con la realidad productiva de cada territorio.

Uno de los principales ejes será la puesta en marcha de capacitaciones en oficios en parques industriales, con proyectos previstos en San Francisco, Río Cuarto, Río Tercero, Cruz del Eje, el Parque Empresarial Aeropuerto de la ciudad de Córdoba y Colonia Caroya.

La estrategia también prevé incorporar empresas radicadas en estos espacios al Programa de Formación Dual, que combina instancias educativas en el aula con experiencia práctica en ámbitos laborales.

Además, se impulsarán pasantías y prácticas para estudiantes y acciones orientadas a promover vocaciones científico-tecnológicas y emprendedoras.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, destacó: “Córdoba viene haciendo un enorme trabajo en materia de educación y queremos profundizar ese camino acercando cada vez más formación al sistema productivo. Queremos que los cordobeses sumen herramientas que amplíen sus oportunidades laborales y que, al mismo tiempo, nuestras empresas encuentren los perfiles que necesitan para crecer”.

“La articulación entre el Estado, el sistema educativo y el sector privado es clave para desarrollar las capacidades de las personas y acompañar las necesidades concretas de nuestra matriz productiva”, agregó.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ademar Ferreyra, señaló: “Por impulso del gobernador Martín Llaryora, estamos acercando la educación al mundo del trabajo para que la formación responda a las necesidades productivas de cada territorio. Esta articulación permitirá que estudiantes, docentes y trabajadores incorporen nuevas capacidades, amplíen sus oportunidades y contribuyan al desarrollo de Córdoba”.

Formación vinculada a la realidad productiva

Otro de los ejes de trabajo será la articulación con directivos y equipos pedagógicos para adecuar los planes de estudio a la realidad productiva de cada localidad y a los perfiles laborales requeridos por las empresas.

También se incorporarán instancias de actualización docente sobre nuevas tecnologías aplicadas a las industrias locales.

El acuerdo prevé, además, aprovechar los Centros de Innovación Productiva (CIP) para ofrecer capacitaciones gratuitas destinadas a trabajadores y vecinos, incluyendo procesos de formación y reconversión laboral.

A su vez, las capacitaciones y trayectos formativos que se desarrollen en los parques industriales podrán incorporarse al Catálogo Provincial de Certificaciones, lo que permitirá otorgar reconocimiento y certificación oficial.

A esta agenda se suma la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), a partir de la firma de un Convenio Marco de Trabajo con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica para fortalecer la formación profesional, impulsar proyectos de innovación aplicada y vincular la oferta académica con los requerimientos de los sectores productivos regionales.

De esta manera, Córdoba profundiza la articulación entre educación, producción y sector privado, con el objetivo de generar más oportunidades de formación e inserción laboral y, al mismo tiempo, acompañar a las empresas en la búsqueda de los perfiles que necesitan para crecer.