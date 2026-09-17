Firmaron proyectos de ley para nuevos radios urbanos en 22 Municipios y Comunas de 14 Departamentos

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de firma de los proyectos de ley para establecer nuevos radios urbanos en 22 municipios y comunas de la provincia, correspondientes a 14 departamentos.

La iniciativa permitirá actualizar y formalizar los límites urbanos de estas comunidades, brindando una herramienta fundamental para planificar su crecimiento y acompañar las necesidades vinculadas al desarrollo urbano, la infraestructura y la prestación de servicios.

Llaryora destacó la relevancia institucional de la decisión de ampliar los límites de los municipios, lo que “representa un cambio rotundo e histórico”.

“Extender el radio urbano es prácticamente equivalente a fundar una ciudad: es delimitar la jurisdicción donde esa comunidad se va a desarrollar y donde se va a ejercer el espíritu de las leyes, según lo que dictamine cada Concejo Deliberante o Carta Orgánica”, agregó.

La medida alcanza a localidades de los departamentos Río Primero, Santa María, Tercero Arriba, Totoral, General San Martín, Calamuchita, Punilla, San Justo, Río Segundo, Tulumba, Río Cuarto, Colón, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña.

Puntualmente, los nuevos radios urbanos corresponden a los municipios y comunas de La Posta, Rafael García, Las Perdices, Simbolar, Etruria, Maquinista Gallini, La Cruz, San Roque, El Tío, Obispo Trejo, El Crispín, La Pampa, Lutti, El Rodeo, Calchín Oeste, Villa Concepción del Tío, Las Higueras, Agua de Oro, Canals, Toledo, Piquillín y Melo.

El mandatario indicó que la elaboración de los proyectos demandó un trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales, con relevamientos territoriales y coordinación entre equipos técnicos y distintas áreas del Estado provincial.

Con el envío de estos proyectos a la Legislatura, el Gobierno de Córdoba continúa avanzando en la institucionalización de los radios urbanos como instrumento de planificación territorial y de fortalecimiento de la gestión de municipios y comunas.

Al respecto, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Calvo, destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los gobiernos locales y la Legislatura para avanzar en la regularización de los radios municipales. Y remarcó que estos acuerdos permiten brindar mayor seguridad jurídica a las comunidades y ordenar la prestación de servicios en el territorio.

“El trabajo en conjunto genera encontrar acuerdos que nos permitan avanzar en la legalidad y en esta formalidad, que es un avance muy importante para cada una de sus comunidades”, señaló Calvo.

“En Córdoba trabajamos juntos, sin importar de qué partido somos, porque lo que nos importa es que haya progreso. El progreso no cansa, hace que la gente sea más feliz, y hoy seguimos, más que nunca, en ese camino”, destacó el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán.

El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima; de Justicia y Trabajo, Julián López; y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi.

También participaron intendentes y jefes comunales de las localidades alcanzadas por los proyectos y los legisladores provinciales Federico Alesandri, Víctor Molina y Gabriela Mansilla.

Intendentes destacaron la medida

El intendente de Las Higueras (departamento Río Cuarto), Gianfranco Lucchesi, remarcó la importancia de la redeterminación de los límites del municipio.

“Es un proyecto muy importante para nuestra joven ciudad. Este es el paso siguiente para poder agrupar e integrar a todos los barrios a los que hoy nos cuesta brindarles servicios. Esto representa un gran crecimiento para toda la región y para cada uno de los sectores de la localidad”, dijo.

Por su parte el intendente de Agua de Oro (Colón), Ángel Aguirre, indicó que la decisión se inscribe en el crecimiento poblacional experimentado por la localidad, que en los últimos años pasó de 2.000 a 7.500 habitantes.

“Teníamos un ejido de 400 hectáreas y, con este proyecto, pasamos a 11.906 hectáreas. Contar con el plano definitivo de nuestra localidad, como siempre digo, nos permite avanzar hacia un crecimiento ordenado”, indicó.

En tanto, el intendente de Canals (Unión), Edgar Bruno, resaltó que la ampliación de los límites resulta clave para el desarrollo de la localidad.

“Nos hacía mucha falta porque tenemos una planta de reciclado nueva, estamos trabajando en el parque industrial y contamos con algunas empresas ubicadas en zonas que no pertenecían al ejido urbano. A través de este trámite, logramos que todas queden comprendidas dentro del territorio municipal”, detalló.

En la misma línea, el intendente de la localidad de Toledo (Santa María) consideró que “este proyecto es profundamente beneficioso para nuestra localidad”.

Agregó que la iniciativa permitirá la normalización y ordenamiento del territorio, ya que “contábamos con muchas zonas grises, por lo cual resulta sumamente favorable para Toledo”.