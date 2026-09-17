Taller «La Colmena» participó de Encuentro Regional en San Francisco

El Taller Protegido “La Colmena” participó del 29º Encuentro Regional Deportivo y Recreativo para Personas con Discapacidad en la localidad de San Francisco.

Fue una hermosa jornada llena de juegos, actividades recreativas, movimiento y, sobre todo, momentos para compartir, disfrutar y encontrarnos con otras instituciones.

Celebramos estos espacios que promueven la participación, la inclusión y la igualdad de oportunidades, donde cada persona es protagonista y puede disfrutar del deporte y la recreación junto a otros.

Agradecemos a la Municipalidad de San Francisco por hacer posible este encuentro y convertirlo en una jornada tan especial.